شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 27-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت حول مستوى 65.92 ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، بينما يكتسب مؤشر ستوكاستيك العزم الإيجابي بشكل تدريجي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي تتواجد أهدافه الرئيسية التالية عند 68.70 ثم 69.62، في حين يمثل الثبات فوق 65.92 الشرط الأول لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 68.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد