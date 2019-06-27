7 أسئلة حول قمة العشرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عادة يتبادر للأذهان عدد من الأسئلة حول اجتماعات دول مجموعة العشرين، موقع G20 الياباني، طرح 7 أسئلة رئيسة وأجاب عنها:

1. ما سبب إنشاء قمة العشرين؟

- أنشئت القمة كردة فعل مباشرة بعد انهيار الاقتصاد العالمي، وذلك بالتزامن مع انهيار بنك «ليمان» المركزي.

2. ما هي الدول العشرون المشاركة؟

- دول القمة هي: المملكة العربية السعودية، ورابطة الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة (بريطانيا)، والولايات المتحدة الأمريكية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، وجنوب أفريقيا، وروسيا، وتركيا. ويصاحبهم ضيوف شرفيون من دول ومنظمات أخرى.

3. متى وأين ستعقد قمة أوساكا؟

- ستعقد القمة في مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 يونيو المقبل من العام الحالي، وسيجري انعقاد قمم مصغرة واجتماعات لوزارات الدول الأعضاء في ثماني مدن يابانية.

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4. ما الآلية التي تسبق اختيار الدولة المضيفة للقمة التالية؟

- يأتي اختيارها بإجماع الأعضاء الممثلين للدول المشاركة، وذلك قبل عامين من إقامتها.

5. ما مدة رئاسة القمة؟

- في بدايتها، كانت فترة رئاسة مجموعة العشرين ستة أشهر. ولكن منذ عام 2011 ، أصبحت المدة سنة واحدة، إذ تبدأ فترة رئاستها بشهر ديسمبر، وتنتهي في نوفمبر بالعام الذي يليه.

6. من الذي يقوم بالتجهيزات الروتينية التي تسبق انعقاد القمة؟

- يقوم بها ممثلو الدولة الحاضنة للقمة.

7. ما هو نظام الترويكا «التعاون الثلاثي» الذي يسبق انعقاد القمم؟

الترويكا عربة روسية خفيفة تجرها ثلاثة جياد، وقد استخدم مصطلح الترويكا الذي يعني في الروسية المجموعة الثلاثية على الخطة، واعتمد النظام في الجي 20 رسميا في قمة كان في 2011 كإطار لتوجيه عملية G20.

والنظام هو تعاون يجري بين الدولة المستضيفة للقمة السابقة، بالدولة التي تستضيف القمة الحالية، مع الدولة الحاضنة للقمة التالية. حيث تتعاون الدول الثلاث مع بعضها البعض في الإعداد لقمة مجموعة العشرين. خلال رئاسة اليابان، ستعمل اليابان بشكل وثيق مع الأرجنتين (رئاسة 2018) والمملكة العربية السعودية (رئاسة 2020).