مستقبل عالم الأعمال محور مبادرة مستقبل الاستثمار 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبرئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان أعلن صندوق الاستثمارات أمس تفاصيل جدول الأعمال لبرنامج الدورة الثالثة من مبادرة مستقبل الاستثمار التي ستنعقد في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019، بمشاركة نخبة من أبرز شخصيات صناع القرار، وكبار المستثمرين والخبراء الدوليين لاستكشاف الاتجاهات الاقتصادية والفرص المقبلة، وتسليط الضوء على الصناعات المستقبلية، وإثراء النقاش حول مدى قدرة الاستثمار على الإسهام بدفع عجلة التنمية في العالم.

وأوضح الصندوق أن المبادرة في نسختها الثالثة تتبنى بشكل رئيس موضوع «ما هو مستقبل عالم الأعمال؟»، حيث تركز الفعالية على ثلاثة محاور رئيسية: مستقبل مستدام: استكشاف نماذج جديدة للابتكار والاستثمار تسهم في تعزيز العوائد المالية وتدعم الاستدامة في جوانب الحياة.

التقنية لمصلحة الجميع:

وضع السياسات التنظيمية والتجارية لتوجيه النمو المستقبلي في قطاع التقنية.

مجتمع متقدم:

تأسيس الأنظمة وتبني الثقافة التي تسهم في تشجيع أفضل الممارسات البشرية في عصر الآلات.

وبالإضافة إلى البرنامج الرئيسي، تستضيف مبادرة مستقبل الاستثمار ثلاث قمم تتناول تأثير التغييرات في الجوانب التجارية والترفيهية والمجتمعية وانعكاسها على دفع عجلة الابتكار وإيجاد الفرص الاستثمارية: العمل الشامل: كيف تعمل التغيرات في التكنولوجيا والديموجرافيا، ونماذج الأعمال في طبيعة العمل، والترفيه التفاعلي: كيف يؤثر الابتكار والعولمة وسلوك المستهلكين على الرياضة والترفيه والاستجمام، والترابط المجتمعي: سعي الحكومات حول العالم إلى تضمين الأنظمة الذكية، ووسائل التنقل المتقدمة، والنماذج التعليمية الجديدة، وكذلك زيادة التوعية الثقافية في المدن والمجتمعات.

كما تستضيف المبادرة 12 ورشة عمل تعمل ضمن قطاعات مختلفة، وتعنى باستكشاف الأعمال الناشئة والتوجهات الاستثمارية وتحديد فرص النمو في المراحل المبكرة. وستتناول هذه الورش مواضيع مختلفة تشمل: المدن والطاقة والمناخ والصحة والبيانات والتنقل والغذاء والسفر والرياضة والتسوق والشباب.

يذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار أثبتت منذ انطلاقها في 2017 أنها منصة أساسية لتشجيع التواصل العالمي بين المستثمرين والمبتكرين والحكومات، إضافة إلى قادة القطاعات الاقتصادية، وشهدت الدورة الثانية من المبادرة في 2018 إعلان اتفاقيات تجاوزت قيمتها 60 مليار دولار (225 مليار ريال)، حيث تضمنت الاتفاقيات استثمارات رئيسية في مختلف القطاعات، بما في ذلك مشاريع الطاقة، والإسكان، والصحة، وتقنية المعلومات، والاتصالات.

وجذبت مبادرة مستقبل الاستثمار في 2018 أكثر من 3500 مشارك قدموا من 88 دولة، وشارك بها أيضا ثمانية من رؤساء الدول، وأكثر من 20 وزيرا دوليا، إضافة إلى ذلك بلغت متابعة المبادرة أكثر من 2.6 مليون مشاهد أثناء البث المباشر للمؤتمر.

12 ورشة:

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تعنى باستكشاف الأعمال الناشئة والتوجهات الاستثمارية وتحديد فرص النمو في المراحل المبكرة.

تتناول: المدن والطاقة والمناخ والصحة والبيانات والتنقل والغذاء والسفر والرياضة والتسوق والشباب.

مستقبل مستدام:

استكشاف نماذج جديدة للابتكار والاستثمار تسهم في تعزيز العوائد المالية وتدعم الاستدامة في جوانب الحياة.

التقنية لمصلحة الجميع:

وضع السياسات التنظيمية والتجارية لتوجيه النمو المستقبلي في قطاع التقنية.

مجتمع متقدم:

تأسيس الأنظمة وتبني الثقافة التي تسهم في تشجيع أفضل الممارسات البشرية في عصر الآلات.

3 قمم:

العمل الشامل:

كيف تعمل التغيرات في التكنولوجيا والديموجرافيا ونماذج الأعمال في طبيعة العمل.

الترفيه التفاعلي:

كيف يؤثر الابتكار والعولمة وسلوك المستهلكين على الرياضة والترفيه والاستجمام.

الترابط المجتمعي:

سعي الحكومات حول العالم إلى تضمين الأنظمة الذكية ووسائل التنقل المتقدمة والنماذج التعليمية الجديدة، وكذلك زيادة التوعية الثقافية في المدن والمجتمعات.