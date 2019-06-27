فرص الاستثمار في الكيماويات السعودية بمعرض سويسري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - بازل

اختتمت الهيئة العامة للاستثمار أمس مشاركتها في المعرض العالمي للكيماويات المتخصصة الذي أقيمت فعالياته في بازل بسويسرا تحت شعار «استثمر في السعودية»، وضم عددا من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، حيث اطلع المستثمرون وزوار المعرض على الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الكيماويات بالمملكة، إضافة إلى التعرف على دور الهيئة في خدمة المستثمرين وتعريفهم بأنظمة الاستثمار في المملكة، والتسهيلات التي تقدمها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لجذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.

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وقدم رئيس قطاع الكيماويات في الهيئة المهندس أحمد العبيدي عرضا عن الاستراتيجية الوطنية لقطاع البتروكيماويات ضمن رؤية 2030، ومزايا الاستثمار في المملكة، والفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الكيماويات المتخصصة، إضافة إلى برامج المحتوى المحلي لكل من شركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، والفرص الاستثمارية التي يوفرها كل من البرنامجين.

وقدمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عرضا عن مجمعات الصناعات التحويلية التي يجري العمل حاليا على تطويرها والقيمة التي تقدمها هذه المجمعات للمستثمرين والحوافز التي توفرها الدولة؛ لتمكين مشاريع الكيماويات المتخصصة في هذه المجمعات، فيما قدمت أرامكو السعودية تعريفا ببرنامج تعزيز القيمة الإجمالية في المملكة «اكتفاء»، وما ينطوي عليه هذا البرنامج الطموح من فرص للمستثمرين.

كما قدمت شركة سابك نبذة عن مبادرة المحتوى المحلي «نساند» الذي تسعى من خلاله إلى تطوير الصناعة المحلية، فيما عرضت شركة صدارة الفرص الاستثمارية في مجمع بلاسكيم بالجبيل، وذلك اعتمادا على المواد الأولية التي تنتجها الشركة.