السعودية عضو بمجموعة التجارة الالكترونية في منظمة التجارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انضمت السعودية إلى عضوية مجموعة دول البيان الوزاري المشترك للتجارة الالكترونية بمنظمة التجارية العالمية، بعد صدور الموافقة السامية في هذا الشأن، بحسب بيان أعلنته الهيئة العامة للتجارة الخارجية.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي أن انضمام المملكة إلى هذه المجموعة يعكس اهتمام القيادة بملف التجارة الالكترونية؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار، وتشجيع ريادة الأعمال.

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وأضاف الحربي أنه بناء على توجيه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، فإن الهيئة تولي ملف التجارة الالكترونية اهتماما كبيرا لإسهامها في إيجاد فرص جديدة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية وتعزيز اندماج القطاع الخاص في سلاسل القيمة العالمية، وتنمية صادرات المملكة من السلع والخدمات في ظل التطور الكبير للبنية التحتية التقنية والتنظيمية في المملكة، موضحا أنه فور صدور الموافقة السامية تم التقدم بطلب رسمي بالانضمام إلى المجموعة؛ للحفاظ على مصالح المملكة، وتعظيم مكاسبها من مفاوضات التجارة الالكترونية.

من جانبه سلم المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التجارة العالمية صالح الحصيني ورقة الانضمام، وأكد في اجتماع المنظمة أن انضمام المملكة ومشاركتها في المفاوضات يعظم مكاسبها الاقتصادية ويسهم في إيجاد الفرص الوظيفية واستفادة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التجارة الدولية واندماجها في سلاسل القيمة العالمية، وأن المملكة على استعداد تام للعمل مع الدول أعضاء المجموعة للاستفادة من الفرص المتاحة.

مكاسب الانضمام: