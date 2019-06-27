المواصفات تلزم الموردين والتجار بتسجيل منتجات مواد البناء في سابر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

ألزمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة التجار والموردين بتسجيل عدد كبير من المنتجات الخاصة بمواد البناء في منصة سابر الالكترونية، كشرط أساس لدخولها السوق السعودية والسماح بتداولها، استمرارا لخطتها الاستراتيجية في رفع مستوى سلامة المنتجات بالسوق وتيسير عمليات الاستيراد.

وكشفت الهيئة أن تلك المنتجات تشمل جميع المنتجات الخاضعة للائحة الفنية للمصاعد الكهربائية للمباني والمنشآت، والمنتجات الخاضعة للائحة الفنية لمواد البناء «قطاع المعادن وسبائكها للإنشاءات والمباني»، واللائحة الفنية لمواد البناء «مواد العزل ومواد تكسية البناء»، واللائحة الفنية لمواد البناء «الروابط الهيدروليكية والمنتجات ذات العلاقة»، واللائحة الفنية لمواد البناء «الطوب والبلاط والسيراميك والأدوات الصحية والمنتجات ذات العلاقة»، إضافة إلى اللوائح التي تم الإلزام بها مسبقا.

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وأوضحت هيئة المواصفات أن منصة سابر الالكترونية تسهل على المستفيدين من موردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم، من أجل فحص المنتجات وإصدار شهادات تقويم المطابقة الكترونيا وبكل سهولة، إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودية، مما أدى إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية مطابقة المنتجات والحصول على شهادات المطابقة المطلوبة لها.

وتأتي منصة سابر الالكترونية التي طورتها الهيئة بالشراكة مع إحدى الشركات الوطنية امتدادا لاستراتيجية الهيئة في أتمتة أعمالها وتطويرها لخدمة القطاعين التجاري والاستثماري.

المنتجات التي يجب تسجيلها في منصة سابر: