ولي العهد لرئيس كوريا: مباحثاتنا أكدت الرغبة في تعزيز التعاون بجميع المجالات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية للرئيس الكوري مون جاي إن لدى مغادرته كوريا قال فيها «يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

لقد أكدت المباحثات التي أجريناها متانة العلاقات بين البلدين، وفي إطار الرؤية السعودية الكورية 2030، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وفخامتكم. متمنيا لكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق استمرار التقدم والرخاء.. وتقبلوا تحياتي وتقديري».

وكان ولي العهد غادر كوريا عقب زيارة لها، استجابة للدعوة المقدمة له من الرئيس الكوري، حيث كان في وداعه بمطار القاعدة الجوية في العاصمة سول، وزير الدفاع بجمهورية كوريا جونغ كيونغ دو، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا رياض المباركي، والملحق العسكري السعودي لدى كوريا العميد خالد الطخيس، وأعضاء السفارة.