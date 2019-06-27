مذكرتان لتسريع التحول الرقمي وتأهيل الكوادر البشرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكرتي تفاهم مع كل من وزارة الداخلية والسلامة بكوريا الجنوبية، ووزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات، تزامنا مع الزيارة الرسمية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لكوريا الجنوبية، وتعزيزا لأواصر التعاون المشترك، وتوثيقا للعلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين.

وتأتي مذكرتا التفاهم اللتان تهدفان لتسريع التحول الرقمي وتأهيل الكوادر البشرية، ضمن مشاريع لجنة الرؤية السعودية الكورية 2030، التي ستسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون الثنائي، عبر إيجاد شراكة نوعية تسهم في نقل التجارب الناجحة وإزكاء التعاون الفعال في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وسائر المجالات الأخرى، الأمر الذي سيسهم بدوره في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تسعى لجعل المملكة أنموذجا رائدا في مختلف المجالات التنموية.

وتسهم المذكرة الأولى الموقعة بين وزارة الاتصالات ممثلة في برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسر) ووزارة الداخلية والسلامة الكورية في تسريع عملية التحول الرقمي في القطاع الخاص السعودي عبر وضع برامج تدريب وتعليم متخصصة سيكون لها إسهامها المباشر والسريع في تعزيز عملية التحول المنشودة، بالإضافة إلى تعزيز أوجه التعاون، وتبادل الخبرات في مجال التعاملات الحكومية الالكترونية، والتقنيات والأنظمة والتشريعات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

أما المذكرة الثانية فتهدف إلى تلبية متطلبات تنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير في مجالات عدة، أبرزها تأهيل الكوادر البشرية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتقنيات الحديثة بما فيها الحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والبيانات المفتوحة، وانترنت الأشياء، وتقنيات الجيل الخامس، وشبكات الانترنت عالية السرعة، والتجارة الالكترونية، وحماية البيانات والأمن الالكتروني وأمن الانترنت، والبرمجيات، والمحتوى الرقمي، والتطور والتحول الرقمي والتطبيقات الرقمية.

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وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة أن توقيع المذكرتين يعد خطوة مهمة في مساعي الوزارة نحو تحفيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، ودعم البيئة التنظيمية والتشريعية، والمشاركة بحلول رقمية تدعم مجالات الرقمنة وتقنية المعلومات اللازمة؛ لتحقيق التحول الرقمي في جميع القطاعات، وتأهيل القدرات الرقمية للكوادر الوطنية لدعم وتسريع عملية التحول الرقمي، مشيرا إلى أهمية المذكرتين في إنشاء تحالف تقني مع كوريا الجنوبية يسهم بفاعلية في إيجاد بيئة تقنية جاذبة للاستثمار وتنمية الاقتصاد الرقمي.

يذكر أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، قامت خلال الفترة القليلة الماضية بعقد شراكات تعاون مع عدد من الجهات والدول المتطورة والرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، لتعزيز التكامل والتعاون وتوحيد الجهود في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل أفضل للمملكة.

أهداف المذكرتين:

الأولى :

تسريع عملية التحول الرقمي في القطاع الخاص السعودي

تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التعاملات الحكومية الالكترونية

تبادل التقنيات والأنظمة والتشريعات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

تلبية متطلبات تنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير في مجالات عدة

أبرز مجالات تأهيل الكوادر البشرية: