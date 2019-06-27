السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة حققت كوريا إنجازا في عدد من المؤشرات العالمية عام 2018، منها المرتبة الـ 3 من أصل 193 دولة في مؤشر الحكومة الالكترونية، وكذلك المرتبة الـ 2 من ضمن 176 دولة في مؤشر تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. كوريا في المؤشرات العالمية الدولة الجيدة - المرتبة 26 ضمن 153 دولة مؤشر الابتكار العالمي -المرتبة 12 من ضمن 126 دولة مؤشر DHL للتواصل العالمي -المرتبة 16 من ضمن 169 دولة سهولة الأعمال - المرتبة 3 من ضمن 190 دولة مؤشر الأداء البيئي - المرتبة 60 من ضمن 180 دولة مؤشر التنافسية العالمي - المرتبة 15 من ضمن 140 دولة مؤشر الفرص العالمية - المرتبة 15 من ضمن 147دولة مؤشر الازدهار - المرتبة 35 من ضمن 149 دولة Advertisements مؤشر أفضل الدول - المرتبة 22 من ضمن 80 دولة الحرية الاقتصادية - المرتبة 29 من ضمن 180 دولة مؤشر أفضل الدول في التعليم - المرتبة 21 من ضمن 80 دولة مؤشر تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات - المرتبة 2 من ضمن 176 مؤشر العطاء العالمي - المرتبة 60 من ضمن 144 دولة مؤشر السعادة العالمي - المرتبة 57 من ضمن 156 دولة الحكومة الالكترونية - المرتبة 3 من ضمن 193 مؤشر الشفافية ـ الفساد - المرتبة 45 من ضمن 180 دولة مؤشر أداء الخدمات اللوجستية - المرتبة 25 من ضمن 160 دولة مؤشر القوة العسكرية - المرتبة 7 من ضمن 136 دولة



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الثانية عالميا بمؤشر التكنولوجيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.