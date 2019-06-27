27 رئيس دولة يشاركون في اجتماع العشرين باليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة حددت الحكومة اليابانية أسماء 19 رئيسا لدول مجموعة العشرين سيحضرون اجتماع قمة اليابان للعام الجاري (2019)، إضافة إلى أسماء رؤساء 8 دول أخرى، سيكونون ضيوف شرف القمة، بحسب موقع Japan gov. وتعقد القمة سنويا لمناقشة الأزمات الاقتصادية ومدى انعكاسها على الاقتصاد العالمي. وتأسس منتدى العشرين سنة 1999 لمناقشة الأزمات الاقتصادية. وتمثل نسبة الناتج المحلي لدول العشرين 80% من إجمالي التجارة العالمية. وتناقش قمة العشرين سنويا القضايا العالمية المتعلقة بالتنمية والمناخ والطاقة والاقتصاد الرقمي والعمالة، والاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى عقد اجتماعات وزارية عالية المستوى من دول المجموعة. أعضاء مجموعة العشرين المشاركون في اجتماع اليابان • الدولة أستراليا – العاصمة كانبرا - رئيس الدولة - مالكولم تورنبول • الدولة كندا – العاصمة أوتاوا- رئيس الدولة - جاستن ترودو • السعودية - العاصمة: الرياض - الرئيس: ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان • الدولة الولايات المتحدة – العاصمة واشنطن – رئيس الدولة – دونالد ترمب • الدولة الهند – العاصمة نيودلهي- رئيس الدولة - ناريندرا مودي • الدولة روسيا – العاصمة موسكو – رئيس الدولة - فلادمير بوتين • الدولة – جنوب أفريقيا - العاصمة كيب تاون – رئيس الدولة سيريل - رامافوزا • الدولة – تركيا – العاصمة أنقرة – رئيس الدولة – رجب طيب إردوغان • الدولة – الأرجنتين - العاصمة بوينس أيرس ـ رئيس الدولة - ماوريسيو ماكري • الدولة البرازيل –العاصمة برازيليا- رئيس الدولة - جايير بولسونارو • الدولة المكسيك – العاصمة مكسيكو – رئيس الدولة - أندريس مانويل Advertisements • الدولة فرنسا – العاصمة باريس – رئيس الدولة - إيمانويل ماكرون • الدولة ألمانيا - العاصمة برلين - رئيس الدولة - أنجيلا ميركل • الدولة إيطاليا – العاصمة روما- رئيس الدولة - جوزيبي كونتي • الدولة - المملكة المتحدة – العاصمة لندن – رئيس الدولة ـ تيريزا ماي • الدولة الصين – العاصمة بكين – رئيس الدولة ـ شي جين بينغ • الدولة اليابان – العاصمة طوكيو – رئيس الدولة ـ شينزو أبه • الدولة – كوريا الجنوبية – العاصمة سول – رئيس الدولة ـ مون جاي إن • الدولة – إندونيسيا – العاصمة جاكرتا – رئيس الدولة ـ محمد يوسف كالا الدول المدعوة في قمة العشرين باليابان. • الدولة - سنغافورة – العاصمة سنغافورة – رئيس الدولة – حليمة يعقوب • الدولة - هولندا – العاصمة أمستردام – رئيس الدولة - مارك روته • الدولة - فيتنام – العاصمة هانوي – رئيس الدولة - دانغ ثي نجوك ثينه • الدولة - إسبانيا – العاصمة مدريد – رئيس الدولة - بيدرو سانشيز • الدولة - مصر – العاصمة القاهرة – رئيس الدولة – عبدالفتاح السيسي • الدولة- تايلاند – العاصمة بانكوك – رئيس الدولة - برايوت تشان • الدولة - السنغال – العاصمة داكار– رئيس الدولة - ما كي سال • الدولة ـ تشيلي – العاصمة سانتياغو – رئيس الدولة - ميشال باشيلي



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