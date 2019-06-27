ولي العهد يرأس وفد المملكة في قمة العشرين اليوم والسعودية تستعد لتسلم قيادة المجموعة من اليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أمس إلى مدينة أوساكا اليابانية، لترؤس وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تنطلق اليوم وتستمر يومين.

وكان في استقبال ولي العهد بمطار كانساي الدولي، وزيرة الدولة اليابانية توشيكو آبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، والملحق العسكري السعودي لدى اليابان العقيد خالد الحواس، وعدد من أعضاء السفارة.

وتكتسب مشاركة ولي العهد في اجتماعات قمة G20 في أوساكا أهمية خاصة، لكون السعودية ستتسلم رئاسة القمة من اليابان تحضيرا لاستضافتها النسخة المقبلة في عام 2020.

وتأتي مشاركة ولي العهد في اجتماعات قادة دول مجموعة العشرين للمرة الثانية على التوالي والثالثة منذ تمثيله السعودية للمرة الأولى.

ويعكس حجم التقدير الكبير الذي يلقاه ولي العهد في هذا المحفل الدولي المهم، تطلع القادة والزعماء إلى الالتقاء به، حيث تسابق المؤسسات الرئاسية في كبريات الدول للإعلان عن لقاءات ستجمع قادتها بالأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين.

وحرص قادة العشرين أبرزهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على لقاء الأمير محمد بن سلمان في القمة، في تأكيد على حقيقة الدور الريادي للمملكة وتأثيرها السياسي في قضايا المنطقة والعالم، وحجم التقدير العالمي الذي يحظى به شخص ولي العهد.

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وتلعب السعودية دورا بارزا في الحفاظ على أسواق الطاقة متوازنة، إضافة لمكانتها السياسية وقوتها الاقتصادية، مما يجعلها واحدة من أهم الدول في مجموعة G20 التي تحرص على تحقيق مبدأ التنمية المستدامة واستقرار أسواق النفط حفاظا على الاقتصاد العالمي.

ويؤكد الحضور الفاعل والمؤثر للسعودية في G20 على محورية الدور المهم الذي تقوم به لتعزيز أمن واستقرار الأسواق العالمية والتزامها الكامل بكل ما يكفل تحقيق الأهداف التي من أجلها تأسست المنظومة الاقتصادية الأهم في العالم.

وتعمل السعودية جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، على دعم نمو الاقتصاد العالمي وتجنيبه خطر الأزمات الناتجة عن تقلبات الأسواق، مما يؤكد على أهمية دورها الريادي داخل دول المجموعة.

ويتسق اهتمام رؤية السعودية 2030 في تشجيع التجارة والابتكار مع أهداف مجموعة G20 وهو ما سيكون له أثر كبير في نجاح المملكة خلال فترة ترؤسها لها في تطوير الاقتصاد العالمي.

ويعكس تقدم السعودية وتحسن مراتبها ضمن مجموعة G20 نجاح خططها الاقتصادية وإصلاحاتها الهيكلية وقدرتها على المحافظة على موقعها كقوة اقتصادية كبرى تنافس اقتصاديات الدول المتقدمة.

وتفوقت السعودية في مؤشر الدول الأكثر تنافسية على دول متقدمة مثل كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا، وقفزت 13 مرتبة في المؤشر باحتلالها المرتبة السابعة بين مجموعة دول G20، نتيجة قوة وفاعلية إصلاحاتها الاقتصادية الهيكلية.

قمة أوساكا: