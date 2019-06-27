17 هدفا للتنمية المستدامة على طاولة العشرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تناقش قمة العشرين هذا العام في اليابان، أهداف التنمية المستدامة، والتي تمثل خطة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة لمجتمعات العالم.

وتتصدى هذه الأهداف للتحديات العالمية التي يواجهها العالم وتتمحور حول ثلاثة مجالات، الاقتصادية والبيئة والاجتماعية، حيث حددت الأمم المتحدة 17 هدفا تمثل مجتمعة أهداف التنمية المستدامة والتي تأمل الأمم المتحدة تحقيقها بحلول 2030.

1 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان

ويتعين لذلك توفير الوظائف المستدامة والتشجيع على وجود التكافؤ، وتنفيذ نظم الحماية الاجتماعية للمساعدة في تخفيف معاناة البلدان المعرضة لمخاطر الكوارث، وتقديم الدعم في مواجهة المخاطر الاقتصادية الكبيرة.

2 القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة

ثمة حاجة إلى تغيير عميق في نظام الأغذية والزراعة العالمي إذا ما أردنا تغذية 805 ملايين جائع اليوم، بالإضافة إلى ملياري شخص آخرين متوقعين بحلول عام 2050، ويقدم قطاع الأغذية والزراعة حلولا رئيسية للتنمية، ويعد قطاعا مركزيا في القضاء على الجوع والفقر

3 ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية لمختلف الأعمار

ضمان الحياة الصحية وتشجيع الرفاه للجميع، وقد اتخذت خطوات واسعة النطاق صوب زيادة العمر المتوقع وخفض حالات الإصابة ببعض الأمراض العامة القاتلة المرتبطة بوفيات الأطفال والأمهات. وتحقق تقدم جوهري في زيادة إمكانية الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي.

4 ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة

يشكل الحصول على تعليم جيد الأساس الذي يرتكز عليه تحسين حياة الناس وتحقيق التنمية المستدامة، وبتيسير الحصول على التعليم الشامل، يمكن تزويد المجتمعات المحلية بالأدوات اللازمة لتطوير حلول مبتكرة تساعد في حل مشاكل العالم الكبرى.

5 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات

رغم أن العالم قد أحرز تقدما في المساواة بين الجنسين بموجب الأهداف الإنمائية للألفية، لا تزال النساء والفتيات يعانين من التمييز والعنف في كل بقعة من بقاع العالم

6 ضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي

توفر مياه نقية يسهل الحصول عليها، حيث إن شح المياه وسوء نوعيتها ‏وقصور الصرف الصحي عوامل تؤثر سلبا على الأمن الغذائي واختيارات سبل المعيشة وفرص ‏التعليم بالنسبة للأسر الفقيرة في مختلف أنحاء العالم.

7 ضمان تكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الموثوقة والمستدامة

إمكانية حصول الجميع على الطاقة مسألة جوهرية، حيث إن توفير طاقة مستدامة يعزز الاقتصادات.

8 تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام وتوفير العمل اللائق للجميع

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يقتضي النمو الاقتصادي المستدام أن تعمل المجتمعات على تهيئة الظروف التي تتيح للناس الحصول على فرص عمل جيد تحفز الاقتصاد دون الإضرار بالبيئة، كما يقتضي إتاحة فرص العمل أمام جميع من هم في سن العمل من السكان

9 إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل وتشجيع الابتكار

إن الاستثمار في البنية الأساسية النقل، والري، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عنصر حيوي من عناصر تحقيق التنمية المستدامة والتمكين للمجتمعات في كثير من البلدان.

10 الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها

هناك تباينات واسعة في إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وغير ذلك من الأصول الإنتاجية، وسعيا إلى خفض التباين، تم التوصية باتباع سياسات شاملة من حيث المبدأ، على أن تولي الاهتمام في الوقت ذاته باحتياجات الفئات السكانية المستضعفة والمهمشة.

11 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومستدامة

ثمة تحديات ‏كثيرة تقف في طريق صيانة المدن على نحو يستمر معه إيجاد فرص عمل وتحقيق الرخاء مع عدم ‏إجهاد الأرض والموارد. وتشمل التحديات المشتركة المتعلقة بالمدن، الاكتظاظ وعدم توافر أموال ‏لتقديم الخدمات الأساسية ونقص الإسكان اللائق وتدهور البنية التحتية.

12 ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة

تستهدف أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة إنتاج المزيد بشكل أفضل وبتكلفة أقل، وزيادة المكاسب الصافية في الرفاه الناشئة عن الأنشطة الاقتصادية بخفض استعمال الموارد وتقليل تدهورها، مع العمل على زيادة جودة الحياة.

13 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره

في ضوء ما يحدثه تغير المناخ من تأثيرات في التنمية الاقتصادية، سيضمن التوصل إلى حلول لتغير المناخ بصورة غير مكلفة ومتصاعدة عدم تعثر التقدم المحرز على مدار العقود السابقة بسبب تلك الظاهرة، وتمتع اقتصادات البلدان بالصحة والقدرة على التكيف.

14 حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام

إن محيطات العالم هي التي تقف وراء ‏النظم العالمية التي تجعل كوكب الأرض صالحا للسكنى بالنسبة للبشرية، وقد كانت المحيطات والبحار على مر التاريخ قنوات ‏حيوية للتجارة والنقل، وتمثل إدارة هذا المورد العالمي الجوهري بعناية سمة أساسية من سمات مستقبل ‏مستدام

15 حماية النظم البرية ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وفقدان التنوع

تغطي الغابات مساحة 30% من مسطح الأرض، وعلاوة على أنها توفر الأمن الغذائي والمأوى، فإنها عنصر مهم من عناصر مكافحة تغير المناخ، وحماية التنوع الإيكولوجي، إن إزالة الغابات والتصحر يشكلان تحديين رئيسيين أمام التنمية المستدامة

16 السلام والعدل والمؤسسات

أهمية إدراج الحرية والسلام والأمن واحترام حقوق الإنسان في إطار التنمية الجديد الذي سينبني على الأهداف الإنمائية للألفية، وهذا الهدف مخصص لتشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع تحقيقا للتنمية المستدامة.

17 تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية

ثمة حاجة إلى توجيه استثمارات طويلة الأجل، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى قطاعات ذات أهمية حاسمة، وخاصة في البلدان النامية. وتشمل هذه القطاعات الطاقة المستدامة والهياكل الأساسية والنقل، علاوة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.