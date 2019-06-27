"دبي لصناعات الطيران" توقع صفقة تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة بقيمة 440 مليون دولار

دبي - الخليج 365 :

أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم عن توقيع صفقة تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل غير مضمونة جديدة ("الصفقة") مع بنك أبوظبي الأول وبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود بصفتهما الجهة الرئيسية المكلفة بالترتيب للصفقة والجهة المكلفة بإدارة دفاتر الإصدار. وبعد تخطي حجم الاكتتابات المبلغ المستهدف، تم إغلاق الصفقة بمبلغ 440 مليون دولار أمريكي عبر ما مجموعه 12 جهة مقرضة. وسوف تدعم الصفقة احتياجات التمويل المستقبلية للشركة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "نحن سعداء بتوقيع هذه الصفقة مع بنك أبوظبي الأول وبنك HSBC. إن هذه الصفقة تؤكد على قوة السيولة المتاحة في السوق والثقة في استراتيجية وسمعة دبي لصناعات الطيران. لقد نجحت دبي لصناعات الطيران العام الماضي في جمع 2.8 مليار دولار أمريكي من التسهيلات الائتمانية المتجددة طويلة الأجل غير المضمونة. وهذه التسهيلات تدعم نمو أعمالنا وتعزز بشكل كبير من حجم السيولة لدينا وتسهل تحولنا بشكل أساسي إلى مصدر للديون غير المضمونة، فنسبة ديوننا غير المضمونة إلى إجمالي الدين تقترب من 60٪".

وعلق آندي كيرنز، رئيس قسم تمويل الشركات العالمية في بنك أبوظبي الأول، قائلاً: "يسرنا في بنك أبوظبي الأول أن تتاح لنا الفرصة لنشارك في ترتيب وإدارة هذه الصفقة الناجحة التي كانت تستهدف بشكل خاص المجتمع المصرفي الآسيوي. ونتطلع إلى دعم ’دبي لصناعات الطيران‘ في خطط نموها المستقبلية".

من جانبه، قال حسين التاجر، رئيس قسم الخدمات المصرفية العالمية في بنك HSBC: "لقد تجاوز حجم الاكتتابات في هذه الصفقة المبلغ المستهدف بشكل كبير وهذا يعكس قوة الأداء التشغيلي لشركة دبي لصناعات الطيران وطموحاتها الاستراتيجية. ويسرنا كثيراً أن نشارك في دعم نمو واحدة من الشركات العالمية الرائدة في دبي".