"الدار العقارية" تُطلق مبيعات مشروع "الريمان 2" في العين

أبوظبي - الخليج 365 :

بعد الإقبال الواسع ومستويات الطلب اللافتة لمشروع الريمان 2، الذي سجّل مبيعات بقيمة 420 مليون درهم في اليوم الأول من طرحه، تعتزم شركة الدار العقارية ("الدار") تنظيم حدث مبيعات خاص في مدينة العين بمركز العين للمؤتمرات وذلك يوم السبت الموافق 29 يونيو الجاري وذلك خلال الفترة من التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً.

وفي هذه المناسبة، قال معن العولقي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية للدار العقارية: "يشهد سوق أبوظبي العقاري في الوقت الحالي حركة قوية ونشطة ناتجة عن استمرار ارتفاع مستويات الثقة والطلب وإقبال العملاء على الشراء، مما انعكس إيجاباً على أداء مبيعات شركة الدار. ولاقى أحدث مشاريع الشركة الريمان 2 والموجه حصراً لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة إقبالاً لافتاً ونجاحاً واسعاً عند طرحه. ولأنّنا نسعى إلى تسهيل عملية شراء الأراضي في المشروع قدر الإمكان على العملاء، ارتأينا أن نتوجه إلى عملائنا حيثما تواجدوا للتواصل معهم وتلبية كافة متطلباتهم."

وأضاف العولقي: "نلمس اليوم نتائج المحفزات والمسرعات الحكومية التي تستمر في تعزيز مستويات الثقة، لا سيما استمرار إطلاق مبادرات برنامج حكومة أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21، وذلك من خلال قوة أداء السوق العقاري في أبوظبي ونمو حجم مبيعاتنا حيث حققنا في المشاريع الثلاثة الأخيرة مبيعات تصل إلى أكثر من 2.4 مليار درهم. واليوم، نتطلع قُدُماً إلى التواصل مع عملائنا في العين والترحيب بهم في المجمع السكني الجديد الريمان 2."

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ويُمكن للعملاء عند زيارة فعالية مبيعات الريمان 2 في العين الاطلاع على المخطط الرئيسي للمشروع ومخططات الوحدات السكنية، إلى جانب مناقشة مجموعة متنوعة من خيارات وخطط الدفع مع موظفي مبيعات شركة الدار من ذوي الخبرة والكفاءة والاستفسار عن كافة تفاصيل المشروع.

ويُعد "الريمان 2" عبارة عن مجمّعٍ سكني بتكلفة 1.7 مليار درهم، وهو متاح للشراء حصراً لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمتد المشروع على مساحة 2.4 مليون متر مربع ويضم قطع أراضٍ مخصصة لإنشاء الفلل وتتراوح مساحتها بين 500 و1000 متر مربع. ويوفر المشروع لسكانه مجموعة واسعة من المرافق المجتمعية بما في ذلك مدرسة ومحلات تجارية متنوعة وحدائق ومساجد ومسارات للمشي والدراجات الهوائية، مما يلبي كافة احتياجاتهم واهتماماتهم ويوفر لهم أسلوب حياة عصري مريح. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات البناء في نهاية عام 2019، على أن تنطلق أولى عمليات التسليم بدءاً من نهاية عام 2021.

ويقع "الريمان 2" بالقرب من مطار أبوظبي الدولي، والطرق السريعة الرئيسية، ومجموعة من مشاريع البنية التحتية والوجهات الرئيسية في أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس، ومدينة زايد، والفلاح الجديدة، ومدينة مصدر، ومدينة محمد بن زايد.