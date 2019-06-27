شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتمسك بالتعافي قبيل بيانات نمو أكبر اقتصاد فى العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك بالتعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، خاصة بعد التعليقات الأخيرة من بعض مسؤولي الاحتياطي الاتحادي ،والتي قلصت من احتمالات إجراء خفض كبير فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع تموز /يوليو المقبل ،ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات نمو الاقتصاد الأكبر بالعالم خلال الربع الأول من هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 96.39نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.18 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 96.14 نقطة.

أنهي مؤشر الدولار تعاملات الأمس مستقرا دون أي تغيير يذكر ، بعدما حقق فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 0.2% فى أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 95.84 نقطة.

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أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" يوم الثلاثاء على استقلال البنك المركزي عن رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" ،والذي يدفع باتجاه تخفيضات كبيرة فى أسعار الفائدة ، وأصدر تحذيرا حيال سياسة الرضوخ للمصالح السياسية قصيرة الأجل.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي فى سانت لويس "جيمس بولارد" إن تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس سيكون أمرا مبالغ فيه ،و ويعتبر "جيمس بولارد" واحدا من أكثر أعضاء المركزي الأمريكي حذرا.

قلصت تلك التعليقات من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي إجراء خفض كبير فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع تموز/يوليو المقبل ،وظلت الاحتمالات قوية حول خفض 25 نقطة أساس فقط إلى نطاق 2.25% ،ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الربع الأول/2019 المتوقع نمو بمعدل 3.1% بنفس القراءة السابقة ،وسجل الاقتصاد الأمريكي نموا بمعدل 2.2% خلال الربع الرابع/2018.