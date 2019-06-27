شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الخامسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل خسائرها للجلسة الخامسة على التوالي ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، انتظارا لنتائج اجتماع مجموعة العشرين ،والذي من المنتظر أن يركز على كيفية دعم الاقتصاد العالمي وحل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.2% حتى الساعة 11:17 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل خسائره للجلسة الخامسة على التوالي ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

قال الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" يوم الأربعاء إن التوصل لاتفاق تجاري مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" يعد ممكنا عندما يجتمع الاثنان فى نهاية هذا الأسبوع على هامش اجتماع مجموعة العشرين.

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وحذر ترامب من أنه مستعد لفرض رسوم جمركية على جميع الواردات الصينية المتبقية فى حل فشل المحادثات التجارية.

ومن المقرر أن ينطلق غدا الجمعة اجتماع مجموعة العشرين فى مدينة أوساكا فى اليابان ، لمناقشة تطورات الاقتصاد العالمي ، خاصة تلك المتعلقة بتفاقم الخلافات التجارية على نحو غير مسبق بين الولايات المتحدة والصين.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" فى هونغ كونغ نقلا عن مصادر يوم الخميس أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على هدنة مؤقتة فى نزاعهما التجاري قبيل اجتماع رئيسي البلدين خلال مجموعة العشرين.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.1% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي.

تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.1% ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنحو 0.4%.