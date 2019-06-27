شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبتعد عن ذروة 6 سنوات مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني عل التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى ست سنوات ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تباطؤ الطلب على المعدن كملاذ آمن قبيل انطلاق اجتماع مجموعة العشرين فى أوساكا اليابانية.

تراجعت أسعار الذهب بحوالي 0.3% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,405.27$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,409.37$،وسجلت أعلى مستوي 1,412.08$ ، وأدنى مستوي 1,401.24$.

فقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة واحد بالمئة ، فى أول خسارة خلال السبعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت الأسعار فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ست سنوات عند 1,438.91$ للأونصة.

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تتجه أنظار المستثمرين صوب مدينة أوساكا اليابانية حيث ينطلق غدا الجمعة اجتماع مجموعة العشرين لمناقشة التطورات حول الاقتصاد العالمي ، خاصة تلك المتعقلة بتفاقم الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع نظيره الصيني "شي جين بينغ" يوم السبت على هامش الاجتماع ، سعيا لتحقيق انفراجة فى المحادثات لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وعلى حسب صحيفة " ساوث تشاينا مورنينج بوست" فى هونغ كونغ نقلا عن مصادر يوم الخميس أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على هدنة مؤقتة فى نزاعهما التجاري قبيل اجتماع رئيسي البلدين خلال مجموعة العشرين.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بحوالي 1.76 طن متري،فى ثاني انخفاض يومي على التوالي لينزل الإجمالي إلى 797.85 طن متري.