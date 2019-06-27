شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع بفعل شكوك حيال اجتماع مجموعة العشرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتتخلي عن أعلى مستوى فى شهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بالإضافة إلى شكوك حيال إمكانية حل الخلافات التجارية الأمريكية الصينية خلال اجتماع مجموعة العشرين ،ويكبح الخسائر تباطؤ المعروض فى الولايات المتحدة بعد انخفاض كبير فى مخزونات الخام التجارية وتراجع الإنتاج للأسبوع الثالث على التوالي.

بحلول الساعة 09:56بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 58.80$ للبرميل من مستوي الافتتاح 59.21$،وسجل أعلى مستوي 59.25$ ،وأدنى مستوي 58.77$.

ونزل خام برنت إلى مستوي 65.80$ للبرميل من مستوي الافتتاح 65.88$ ،وسجل أعلى مستوي 66.38$ ،وأدنى مستوي 65.76$.

أضاف الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى سابع مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهر عند 59.90$ للبرميل ،و صعدت عقود برنت بنسبة 0.75% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجلت مستوى 66.84$ الأعلى منذ 30 أيار/مايو الماضي.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الأربعاء إن التوصل إلى صفقة تجارية أمر ممكن ،ولكنه تحدث أيضا عن الخطة " "Bالتي تتضمن الحد من العلاقات التجارية مع الصين.

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تأتي تلك التصريحات لتثير الشكوك حيال إمكانية حل الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم خلال اجتماع مجموعة العشرين ،والذي ينطلق غدا فى مدينة أوساكا فى اليابان.

حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي مع الزعيم الصيني "شي جين بينغ" على هامش الاجتماع ، سعيا لتحقيق انفراجة فى المحادثات التجارية لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 12.8 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 21 حزيران/يونيو، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ، وبأكبر انخفاض أسبوعي منذ أيلول/سبتمبر 2016 ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.7 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات الحكومية تراجع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 469.9 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 3 أيار/مايو الماضي ، فى علامة قوية على تحسن الطلب فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة لإنتاج النفط الأمريكي، فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 100ألف برميل يوميا ،فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 12.1 مليون برميل يوميا ، مبتعدا عن مستواه القياسي البالغ 12.4 مليون برميل يوميا.