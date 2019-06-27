شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يفقد أكثر من 10% متخليا عن أعلى مستوى فى 17 شهرا بفعل تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" أكثر من 10% بالتعاملات الفورية يوم الخميس بصدد تكبد أول خسارة خلال تسعة أيام ، بفعل تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت بالأمس أعلى مستوى فى 17 شهرا بالقرب من مستويات 14,000$ ، ويعود هذا الهبوط الحاد أيضا إلى مخاوف حيال توقف بورصة "Coinbase" أكبر منصة رقمية فى الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:11بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول11,610$ بانخفاض قدره 1,307$ بنسبة 10.1%،حيث سعر الافتتاح عند 12,927$،وسجلت أعلى مستوي عند 13,355$ ، وأدنى سعر عند 11,445$.

حقق "البتكوين" يوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 10% ، فى ثامن مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، مسجلا أعلى مستوى فى 17 شهرا عند 13,880$ على بعد خطوات قليلة من حاجز 14,000$.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بأكثر من 26 مليار$ إلى إجمالي 333 مليار$ ،مع التراجع الحاد حاليا فى أسعار معظم العملات الكبرى فى السوق.

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وقفزت القيمة السوقية يوم الأربعاء إلى 387 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ أيار/مايو 2018، ليفقد السوق حوالي 54 مليار$ فى أقل من 24 ساعة.

أعلنت بورصة "Coinbase" لأول مرة أنها تحقق حاليا فى مشكلة أن منصتها الرقمية وموقعها الإلكتروني لا يعملون بشكل صحيح ،وتعتبر تلك المنصة هي الرائدة فى سوق الولايات المتحدة "أكبر سوق رقمية فى العالم".

وذكرت " Coinbase" إنها حددت المشكلة وتقوم بتنفيذ الإصلاح، وبعد أقل من نصف ساعة تم الإبلاغ عن حل المشكلة.

وتعتبر مشكلة اليوم هي الثالثة خلال هذا الأسبوع ، بعد توقف فى 24 حزيران/يونيو ، و أداء متدهور فى 25 حزيران/يونيو ،وتم حل تلك المشاكل خلال ساعة واحدة من الإبلاغ.