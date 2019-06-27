شكرا لقرائتكم خبر عن الين يهبط لأدنى مستوى فى أسبوع والأنظار على اجتماع مجموعة العشرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين الياباني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل تباطؤ الطلب على أصول الملاذات الآمنة ، بعد تصريحات إيجابية لوزير التجارة الأمريكي ،زادت من آمال انتهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،والأنظار تتجه صوب اجتماع مجموعة العشرين فى أوساكا اليابانية ،حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني لوضع اللمسات النهائية على اتفاق تجاري شامل.

تراجع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.25% حتى الساعة 07:50 جرينتش ، ليتداول عند 108.05 ينات،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 107.78 ينات ،وسجل الأعلى عند 108.16 ينات الأعلى فى أسبوع، والأدنى عند 107.65 ينات.

فقد الين يوم الأربعاء نسبة 0.6% مقابل الدولار ،فى أول خسارة فى سبعة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 106.78 ينات لكل دولار أمريكي.

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قال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" لتليفزيون "سي إن بي سي" يوم الأربعاء أن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد اكتمل بنسبة 90%.

وعبر منوشين عن ثقته فى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الصيني "شي جين بينغ" يمكنهم إحراز تقدم فى المحادثات التجارية المتوقعة على هامش اجتماع مجموعة العشرين.

تنطلق غدا الجمعة فى مدينة أوساكا اليابانية اجتماع مجموعة العشرين ، وسط آمال كبيرة بالتقدم باتجاه إنهاء الحرب التجارية الأمريكية الصينية.

وذكرت أحد الصحف فى هونج كونج نقلا عن مصادر أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على هدنة مبدئية فى نزاعهما التجاري قبل اجتماع زعماء البلدين يوم السبت على هامش قمة مجموعة العشرين.