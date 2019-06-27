شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأدنى له في قرابة ستة أشهر أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:56 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.26% إلى مستويات 108.07 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.79 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.13، بينما حقق الأدنى له عند 107.65.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمبيعات التجزئة والتي أظهرت ارتفاع 0.3% مقابل تراجع 0.1% في نيسان/أبريل الماضي، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس استقرار اتساع أكبر اقتصاد في العالم عند 3.1% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة للربع الأول ومقابل اتساع 2.8% في الربع الرابع الماضي، كما قد تعكس قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 0.8% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل 1.7% في القراءة السابقة للربع الرابع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 22 من حزيران/يونيو الجاري والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 220 ألف طلب مقابل 216 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 1.5% في نيسان/أبريل.