شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد اللايتكوين من الأعلى له في ثلاثة عشرة شهراً مع تراجعها بأكثر من الاثنين بالمائة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت اللايتكوين بما يفوق الاثنين بالمائة أو بأكثر 3.3$ اليوم الخميس لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو من العام الماضي 2018 عند مستويات 146$ والتي حققتها مدعومة بتسعير الأسواق لانخفاض حافز التعدين عليها بنحو النصف بحلول آب/أغسطس المقبل، وذلك قبل دخولها في عمليات تصحيحية وتكبدها الأسبوع الماضي لأول خسائر أسبوعية لها في ثمانية أسابيع.

وفي تمام الساعة 05:36 صياحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 2.54% إلى مستويات 127.22$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 130.38$، بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 127.21$، بينما حققت الأعلى لها عند 132.22$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 8.01$ مليار.

هذا وتعكس اللايتكوين خسائر بأكثر من 6% خلال الأسبوع الجاري لتعد بصدد ثاني خسائر أسبوعية في أعقاب تكبدها الأسبوع الماضي خسائر طفيفة موضحة إنهائها لأطول مسريات مكاسب أسبوعية في تاريخها ضمن عمليات تصحيحية عقب تحقيقها للأعلى لها في أكثر من عام، إلا أنها لا تزال تحقق مكاسب شهرية بقرابة 12% وتعد بصدد سادس مكاسب شهرية لها على التوالي، لتعكس أطول مسيرات مكاسب شهرية لها في عامين.

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ونود الإشارة لكون اللايتكوين عادت لتعد خامس أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية مرة أخرى بعد أن تخطت في وقت سابق من هذا الشهر قيمتها السوقية القيمة البتكوين-كاش والتي استعادت مركزها بالأمس، ويذكر أن اللايتكوين تضاعفت قيمته السوقية أكثر من ثلاثة إضعاف منذ مطلع العام ومن المرتقب بحلول السادس من آب/أغسطس القادم خفض حافز التعدين من 25 لايتكوين إلى 12.5 لايتكوين، ما سيقلل تباعاً من المعروض.

ووفقاً لوكالة سي-أن-أن فأن الرئيس التنفيذي لشركة "ترون" جوستين صن أعرب الأسبوع الماضي عن سعادته بدعوة "صديقة الحميم تشارلي" مبتكر العملة الرقمية المشفرة لايتكوين تشارلي لي على غداء إطلاق قوة العملات المشفرة الذي تقدر تكلفته بواقع 4.6$ مليون دولار بحلول 25 من تموز/يوليو المقبل والذي من المرتقب أن يحضره أيضا الملياردير الأمريكي المشكك في العملات الرقمية المشفرة وعلى رأسها البتكوين وارن بافيت.

هذا ويأمل صن في أن يساعده صديقه لي في تغيير رأي بافيت حيال صناعة التشفير في الغداء الخيري السنوي الذي عرضت فيه شركة ترون أعلى مبلغ في المزاد العلني له 4.6$ مليون، وسيتم ذلك الغداء الخيري الذي سيسلط الضوء أيضا على جمعية خيرية محلية تدعمها زوجة باقيت هذا العام في سان فرانسيسكو، وأعرب الكثير في مجتمع التشفير الرقمي عن كون مبتكر اللايتكوين لي هي سفير رائع لهذه الصناعة.

على صعيد أخر، فقد تابعنا أيضا الأسبوع الماضي أعرب محافظ البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا عن كون المركزي الروسي يدرس إمكانية إصدار عملية رقمية مشفرة وأنه يقوم حالياً بتقييم درجة استحقاق التكنولوجيا واستعداد الجمهور لقبول وسائل دفع غير مجهولة، موضحاً أنه لا يمكن للمركزي الروسي إصدار عملية رقمية بشكل فوري، إلا أنه أكد على أن العديد من المصارف المركزية بما في ذلك المركزي الروسي يدرسون ذلك الأمر.