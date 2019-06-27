شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأعلى لها في ثلاثة أشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى لها منذ 21 من آذار/مارس الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:38 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى مستويات 1.1352 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1369، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1349، بينما حقق الأعلى مستوى له عند 1.1376.

Advertisements

هذا وتتطلع الأسواق حالياً للكشف عن بيانات التضخم لأسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة مع صدور القراءة الأولية السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.8% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشر ذاته لألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تظهر أيضا استقرار النمو عند 0.2% وأظهر القراءة السنوية استقرار النمو عند 1.4%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس استقرار اتساع أكبر اقتصاد في العالم عند 3.1% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة للربع الأول ومقابل اتساع 2.8% في الربع الرابع الماضي، كما قد تعكس قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 0.8% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل 1.7% في القراءة السابقة للربع الرابع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 22 من حزيران/يونيو الجاري والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 220 ألف طلب مقابل 216 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 1.5% في نيسان/أبريل الماضي.