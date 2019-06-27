شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء أسعار النفط بالقرب من الأعلى لها في شهر وسط استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى له في ثلاثة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق خلال الجلسة الآسيوية لتعكس تباين في الأداء مع ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأدنى له منذ 20 آذار/مارس الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً ووسط تسعير الأسواق لفرص توصل واشنطون وبكين لاتفاق تجاري بالإضافة إلى تطورات الإضرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وبالأخص التوترات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي تمام الساعة 04:11 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط تسليم 15 آب/أغسطس "نيمكس" 0.15% لتتداول عند مستويات 59.18$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.27$ للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" 0.45% لتتداول عند 66.35$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 66.05$ للبرميل، في حين ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.16% إلى مستويات 96.32 مقارنة بالافتتاحية عند 96.17.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس استقرار اتساع أكبر اقتصاد في العالم عند 3.1% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة للربع الأول ومقابل اتساع 2.8% في الربع الرابع الماضي، كما قد تعكس قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 0.8% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل 1.7% في القراءة السابقة للربع الرابع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 22 من حزيران/يونيو والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 220 ألف طلب مقابل 216 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 1.5% في نيسان/أبريل الماضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط بالأمس اتساع العجز إلى 12.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 21 من هذا الشهر مقابل 3.1 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 2.7 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 469.6 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 5% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

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وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 1.0 مليون برميل، لتعد المخزونات عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 2.4 مليون برميل، لتعد المخزونات 7% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن آماله في إلا تخوض أمريكا حرباً مع إيران، مع أفادته بأن بلاده في موقف قوي للغاية وأنه إذا ما وقت الحرب، فأنها لن تستمر لوقت طويل، موضحاً أنه لا يرغب في إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط، حتى في حال نشوب نزاع مسلح هناك، ويأتي ذلك في أعقاب فرض الإدارة الأمريكية الاثنين الماضي عقوبات اقتصادية جديدة على إيران.

وفي المقابل أكد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي أيضا بالأمس على أن بلاده لن ترضخ أمام الضغوط الأمريكية، مع أفادته بأن عرض الإدارة الأمريكي لإجراء مفاوضات مع طهران هو مجرد خدعة، وفي نفس السياق، نوه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لكون العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران لن تساهم في بدء حوار معها، مع أعربه عن كون حل الخلافات القائمة بين واشنطون وبكين سيتم عن طريق المفاوضات.

على صعيد أخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين عن اعتقاده بأن هناك "طريق" لواشنطون وبكين لإتمام صفقة تجارية، مع أفادته بأنه تم إنجاز 90% من الاتفاق التجاري مع الصين، وجاء ذلك قبل ساعات من الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينج السبت القادم خلال فعليات قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان والتي ستبدأ غداً الجمعة.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة لإجمالي 789 منصة خلال الأسبوع المنقضي في مع 21 من حزيران/يونيو، موضحة ارتفاعها لأول مرة قي للأسبوع الثالث، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد مؤخراً ارتفاعاً لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يومياً.