شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الذهب من الأعلى لها منذ 2013 مع استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأدنى له في ثلاثة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ 14 من أيار/مايو من عام 2013 مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأدنى له منذ 20 من آذار/مارس الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:40 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 آب/أغسطس 0.13% لتتداول حالياً عند 1,410.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,412.70$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات اليوم على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,415.40$ للأونصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار 0.13% إلى 96.30 موضحاً استأنف ارتداده من الأدنى له في ثلاثة أشهر مقارنة بالافتتاحية عند 96.17.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس استقرار اتساع أكبر اقتصاد في العالم عند 3.1% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة للربع الأول ومقابل اتساع 2.8% في الربع الرابع الماضي، كما قد تعكس قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 0.8% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل 1.7% في القراءة السابقة للربع الرابع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 22 من حزيران/يونيو والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 220 ألف طلب مقابل 216 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 1.5% في نيسان/أبريل الماضي.

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على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين عن اعتقاده بأن هناك "طريق" لواشنطون وبكين لإتمام صفقة تجارية، مع أفادته بأنه تم إنجاز 90% من الاتفاق التجاري مع الصين، وجاء ذلك قبل ساعات من الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينج السبت القادم خلال فعليات قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان والتي ستبدأ غداً الجمعة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون توقعات الأسواق الموسعة باحتمالية خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الاجتماع القادم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ليس بالضرورة تحقيقها، الأمر الذي حد من فرص خفض أسعار الفائدة قصيرة الآجل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماع المقبل في تموز/يوليو القادم.

ويذكر أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح قد أسقطت الأسبوع الماضي كلمة "صبور" من بيانها وأضافت "سنتصرف حسب الاقتضاء" للحفاظ على الاقتصاد، الأمر الذي عكس آنذاك فتح المجال لخفض محتمل في الفائدة على الأموال الفيدرالية لاحقاً، وبالأخص أن توقعات اللجنة الفيدرالية حيال أسعار الفائدة أوضحت أن ثمانية أعضاء يرون تخفضاً خلال العام الجاري، مع العلم أن متوسط التوقعات لم يعكس أي تخفيض هذا العام.

وأفاد محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية في واشنطون آنذاك، أن بعض صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن القضية لسياسة نقدية ميسرة قد تعززت، مع تأكيده على أن اللجنة ستواصل مراقبة التطورات والبيانات الاقتصادية عن كثب خلال الفترة المقبلة لتحديد مستقبل السياسة النقدية اعتماداً على تلك التطورات والبيانات.

ويأتي ذلك في أعقاب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 18-19 حزيران/يونيو والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الرابع على التوالي، مع الكشف آنذاك عن توقعات اللجنة الفيدرالية حيال معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.