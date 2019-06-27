شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 27-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات رابع جلسات الأسبوع الحالي في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 4955 نقطة امس الأربعاء، مخترقا متوسطه المتحرك لـ 10 يوم، مما نتوقع معه ان يعيد المؤشر اختبار مستوى الدعم الحالي عند 4900 نقطة كمستوى اول، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 5050 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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