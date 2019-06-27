شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يشهد جلسة هادئة -تحليل صباحي- 27-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر حركة هادئة خلال جلسة امس الأربعاء، حيث سجل ارتفاع بلغ 2629 نقطة، بينما اقل مستوى عند 2616 نقطة، وقد اغلق عند مستوى 2622 نقطة، وفي ظل حيادية المؤشر الفنية، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى 2600 نقطة، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 2500نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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