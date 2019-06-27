شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 27-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من خسائره في الاجل القصير كما توقعنا، حيث انهى تداولات امس الأربعاء عند مستوى 10416 نقطة، مقتربا من مستوى الدعم الحالي عند 10350 نقطة، والذي يعد الحد السفلي للاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير، بينما الحد العلوي 10650 نقطة، وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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