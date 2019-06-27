شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل الجلسة على اللون الأخضر مدعومة بفرص توصل واشنطون وبكين لاتفاق تجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الخميس مدعومة بتفاؤل الأسواق حيال فرص حلحلة الخلافات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم وبالأخص عقب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أمس الأربعاء لـ"سي-أن-بي-سي" والتي أعرب من خلالها عن اعتقاده بأن هناك "طريق" للولايات المتحدة والصين لإتمام صفقة تجارية.

هذا وقد أفاد منوشين بأنه تم إنجاز 90% من الاتفاق التجاري مع الصين وسط أعربه عن أماله في التوصل لاتفاق تجاري لبلاده مع الصين في أسرع وقت ممكن، مضيفاً أنه لا يمكن تحديد موعد إقرار الاتفاق التجاري مع الصين، قبل ساعات من الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينج يوم السبت القادم خلال فعليات قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان والتي ستبدأ غداً الجمعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.16% ليربح 15.13 نقطة ويصل إلى المستوى 1,549.47، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.87% ليربح هو الأخر 184.05 نقطة ويصل إلى المستوى 21,270.64.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.44% ليربح 54.70 نقطة ويصل إلى المستوى 3,849.03، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.06% ليربح هو الأخر 31.46 نقطة ويصل إلى المستوى 3,007.75.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.84% ليربح 236.08 نقطة ويصل إلى المستوى 28,458.06، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.65% ليربح هو الأخر 13.72 نقطة ويصل إلى المستوى 2,135.57.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.01% ليربح 0.82 نقطة ويصل إلى المستوى 10,408.87، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.07% ليربح هو الأخر 4.51 نقطة ويصل إلى المستوى 6,645.00.