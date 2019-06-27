شكرا لقرائتكم "نيسان" تعتزم سحب 490 ألف سيارة في اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طوكيو - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 27 يونيو 2019 - اخر تحديث في 27 يونيو 2019 / 16:10

أعلنت شركة "نيسان" اليابانية أنها ستسحب نحو 490 ألف سيارة في اليابان، بسبب خطر حصول تماس كهربائي واندلاع حريق اللذين لوحظا 4 مرات حتى الآن، كما أفادت وثائق أصدرتها اليوم (الخميس) وزارة النقل اليابانية.



وقال ناطق باسم "نيسان" لوكالة "فرانس برس" إن "سحب السيارات لن يحصل إلا في اليابان". وفي الاجمال، ستعود الى مصانع الشركة 491345 سيارة من 7 أنواع مختلفة، جمعت بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 وايلول (سبتمبر) 2018.

وأضاف الناطق أنها مشكلة على بطاقة الكترونية يمكن أن تكون في أسوأ الأحوال سبب التماس الكهربائي واندلاع حريق.

وهذا العطل الالكتروني الذي أبلغ عنه الشركة تجار وسائقون مسؤول عن وقوع 4 حوادث حريق. وواجهت "نيسان"، التي تخوض أزمة مع شريكتها الفرنسية "رينو" بسبب توجيه الاتهام في اليابان الى كارلوس غصن الذي أسس تحالفهما، مشاكل مختلفة تتعلق بالجودة في سياراتها في السنوات الأخيرة، والتي انعكست على علامتها التجارية ومبيعاتها.