شكرا لقرائتكم تراجع السيولة في "البحرين" الى 1.7 مليون دينار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 13 ساعة في 27 يونيو 2019 - اخر تحديث في 26 يونيو 2019 / 23:22

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم (الأربعاء) متراجعا 0.10 في المئة تعادل 1.43 نقطة، هبوطا الى 1460.62 نقطة في مقابل 1462.05 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 9.23 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع 0.04 في المئة ما يعادل 0.33 نقطة الى 756.88 نقطة، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع 2019 الى 8.04 في المئة.



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وسجلت بورصة البحرين ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 7.1 مليون سهم في مقابل 6.9 مليون اليوم السابق بنسبة 3 في المئة، بينما تراجعت القيمة المتداولة الى 1.7 مليون دينار في مقابل 2.1 مليون اليوم السابق بنسبة 19 في المئة، نفذت من خلال 99 صفقة في مقابل 121 صفقة بتراجع 18 في المئة.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.15 بليون دينار بخسارة 9 ملايين نسبتها 0.10 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 15 شركة، ارتفعت 9 شركات، وهبطت 5 شركات، واستقرت شركة واحدة.

وتصدر قطاع المصارف البورصة لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 1.26 مليون دينار بحريني، شكلت 73 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 8.3 مليون سهم، نفذت من خلال 47 صفقة.

وجاء سهم الأهلي المتحد في صدارة الاسهم بقيمة متداولة بلغت 1.14 مليون دينار، نسبتها 66 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 3.6 مليون سهم، تلاه سهم جي اف اتش بسيولة 178 ألف دينار نسبتها 10 في المئة، من تداول مليوني سهم.