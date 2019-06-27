شكرا لقرائتكم سيارة رينو "ميجان R.S " الجديدة تواكب تطلعات عشاق السيارات الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 17 ساعة في 26 يونيو 2019 - اخر تحديث في 26 يونيو 2019 / 20:52

نجحت سيارة رينو «ميجانMEGANE R.S » 2019 الجديدة كلّياً في مواكبة تطلعات عشاق السيارات الرياضية، وتلبية رغباتهم في الاستمتاع بتجربة قيادة متميّزة ولا تُضاهى على الطرقات العامة وحلبات السباق بأعلى مستويات الأداء. حيث استطاعت هذه السيارة إعادة صياغة مفهوم السيارات الرياضية متوسطة الحجم بتقنيات متطورة، وتصميم عصري رائع وجذاب.



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وتتميّز سيارة رينو «ميجان R.S» الجديدة بأدائها الرياضي الأصيل، وبمحرك تيربو قوي سعة ١،٨ لتر بقوة ٢٨٠ حصان، وبعزم دوران ٣٩٠ نيوتن متر، فضلاً عن تزويدها بمحرك متطور معزز بنظام ناقل الحركة التسلسلي الذي يعمل على توفير استهلاك الوقود، وتخفيض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون تماماً كسيارات السباق الرياضية؛ ولذلك جاءت السيارة بناقل حركة القابض المزدوج الفعّال ومقود بناقلات سرعة يدوية لتعزيز عزم الدوران للاستمتاع بقيادة سلسة ومريحة بثقة وجودة عالية.

ويأتي إطلاق سيارة رينو «ميجان R.S» الجديدة في إطار جهود شركة رينو الهادفة إلى توفير طرازات جديدة ومتميّزة تواكب رغبات مختلف شرائح العملاء وتلبي تطلعاتهم في امتلاك سيارة رياضية متميّزة تجمع الأداء الفائق والتصميم الديناميكي والجودة العالية، باعتبارها سيارة مناسبة للقيادة اليومية ومزودة بأحدث التقنيات والمزايا العديدة التي تجعلها سيارة مثالية ومفضلة في السوق السعودي.

وتمتاز سيارة رينو «ميجان R.S» بتصميم رياضي رائع مستوحى من التراثي الأصيل، والذي يتجلى واضحاً في مداخل الهواء الأمامية العريضة المعززة بشفرات مصممة بأسلوب سيارات السباق الفورمولا F-1 ولونها البرتقالي المبهر والذي تم إعداده خصيصاً لها، بالإضافة إلى نظام الدفع الرباعي 4CONTROL الذي يٌعد الأول في فئته لقيادة رشيقة على المنعطفات الضيقة ولضمان الثبات الفائق عند السرعة بالمنعطفات، والتصميم الجانبي الانسيابي للغاية وشكل الشبكة الأمامية المتفرد، ونظام الإضاءة LED متعدد الانعكاس، إلى جانب مقصورتها الرحبة تجعل السائق ينعم بأعلى مستويات الراحة مع المقاعد الفاخرة.

وتمنح السيارة محبيها مجموعة واسعة من أرقى التقنيات الحديثة، ابتداءً من نظامها الصوتي المتطور، ووصولاً لشاشة R.S التي تعمل باللمس والمعاد تصميمهما بالكامل لعرض الإعدادات الرئيسية من تسارع السيارة، الكبح، زاوية المقود، إعدادات نظام الدفع الرباعي، ونظام التحكم بدرجة الحرارة وأنظمة الضغط، بالإضافة إلى تزويدها بأنظمة مساعدة السائق مثل مكبح الطوارئ ونظام التنبيه للسرعة الزائدة، ونظام التحذير من النقطة العمياء، ونظام تسهيل صف السيارة لضمان السلامة وراحة البال طوال الرحلة.