شكرا لقرائتكم حاكم "المركزي" من بعبدا: النقد مسـتقر وأسواق القطع تعيش حال توازن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 17 ساعة في 26 يونيو 2019 - اخر تحديث في 26 يونيو 2019 / 20:03

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "الأسواق الثانوية التي تعنى بأسعار الـ"يورو بوندز" المصدَّرة من الدولة اللبنانية، مستقرة، فيما تعيش أسواق القطع حال توازن".



وأوضح سلامة بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، أن "الأوضاع النقدية والمالية مستقرة في البلاد"، لافتاً إلى أنه أطلع رئيس الجمهورية على إطلاق مصرف لبنان المنصّة الإلكترونية للتداول بالأوراق المالية على أنواعها (أسهم، سندات، سندات تجارية... إلخ) "التي يفترض أن تبدأ عملها في أوائل السنة المقبلة، سنة إعلان مئوية دولة لبنان الكبير. ومن شأن هذه المنصة أن تؤّمن سيولة للأسواق المحلية بهدف المساعدة في النمو الاقتصادي لأنها ستستقطب أموالاً من كل أنحاء العالم لتستثمر في لبنان، ما من شأنه تحقيق تواصل أكبر بين اللبنانيين غير المقيمين والمقيمين بأساليب حديثة، علماً أن هيئة الأسواق المالية ستتولى الإشراف على هذه المنصّة الإلكترونية".

صندوق النقد

كذلك زار قصر زار قصر بعبدا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان كريس جارفيس على رأس وفد من الصندوق، وعرضوا مع الرئيس عون الأوضاع الاقتصادية ومرحلة ما بعد إقرار موازنة 2019 والإصلاحات المحفّزة للنمو، إضافة إلى خطة النهوض الاقتصادي ومكافحة الفساد.