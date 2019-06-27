شكرا لقرائتكم هبوط أسعار نصف الأسهم المدرجة في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 18 ساعة في 26 يونيو 2019 - اخر تحديث في 26 يونيو 2019 / 18:54

أنهت 50 في المئة من أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر تعاملات اليوم (الأربعاء) على تراجع في أسعارها عند المقارنة بأسعارها الثلثاء ما يعادل 22 شركات من أصل 44 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، واستقرت 6 شركات عند أسعارها السابقة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم القطرية الى 575 بليون ريال بخسارة 905 ملايين

نسبتها 0.16 في المئة.

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وبالنظر الى الاجماليات، نجد ارتفاعا في قيمة الاسهم المتداولة 23 في المئة الى 302 مليون ريال في مقابل 245 مليونا وهبطت الكمية المتداولة 15 في المئة الى 58 مليون سهم، في مقابل 68 مليونا، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة 23 في المئة الى 4336 صفقات في مقابل 5595 صفقة.



وواصل المؤشر العام للبورصة القطرية تراجعه بخسارة 0.33 في المئة، تعادل 34 نقطة، هبوطا الى 10416 نقاط في مقابل 10451 نقطة اليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 1.14 في المئة.

ونتيجة تراجع أسعار معظم الأسهم، تراجع مؤشر العقارات 1.04 في المئة تعادل 16 نقطة هبوطا الى 1532 نقطة، تلاه مؤشر النقل الخاسر 0.33 في المئة الى 2428 نقطة.

وفي المقابل ارتفعت مؤشرات بقية القطاعات، تصدرها مؤشر الخدمات المرتفع 1.62 في المئة الى 8061 نقطة، تلاه مؤشر الصناعة المرتفع 0.42 في المئة، بورصة قطر الريان الإسلامي المرتفع 0.41 في المئة، وبلغت مكاسب مؤشر المصارف 0.18 في المئة، فيما ارتفع مؤشر التأمين 0.12 في المئة الى 3137 نقطة.