شكرا لقرائتكم بورصة "الكويت" تسجل ارتفاعا في الاداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 19 ساعة في 26 يونيو 2019 - اخر تحديث في 26 يونيو 2019 / 18:53

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الاربعاء) ارتفاعا في معدلات الاداء التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات المنفذة، جاء ذلك نتيجة توجه المتعاملين الى عمليات البيع بعد تذبذب أسعار الأسهم في الجلسات الأخيرة، إذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة 20 في المئة الى 49 مليون دينار في مقابل 41 مليونا لليوم السابق فيما ارتفعت الكمية المتداولة 2 في المئة الى 146 مليون سهم في مقابل 143 مليونا، وصعد عدد الصفقات المنفذة 39 في المئة الى 7699 صفقة.



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وواصلت مؤشرات البورصة تراجعا، إذ تراجع مؤشر السوق الاول 0.58 في المئة تعادل 37 نقطة الى 6344 نقطة في مقابل 6381 نقطة، وهبط مؤشر السوق العام 0.47 في المئة تعادل 27 نقطة الى 5802 نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق الرئيس 0.15 في المئة الى 4742 نقطة.

وبالنظر الى أبز الأسهم، نجد تصدر سهم ميزان قائمة الاسهم الرابحة ، بعد ارتفاع سعره 3.62 في المئة، وصولاً إلى 601 فلساً، من تداول 52 ألف سهم، بلغت قيمتها 31 ألف دينار جاء من خلال 31 صفقة.

وسجل سهم هيومن سوفت أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 2.71 في المئة، هبوطا إلى 3.120 فلس، من تداول 120 ألف سهم، قيمتها 380 ألف ، نُفذت من خلال 133 صفقة.

وحقق سهم «بيتك» أكبر سيولة متداولة بلغت 10.2 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 0.57 في المئة الى 707 فلوس، من تداول 14.4 مليون سهم، تلاه سهم زين بسيولة 8.3 مليون دينار.