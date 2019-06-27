كتب: ضياء السقا
تراجعت أسعار الذهب، في السوق المصري، اليوم الخميس 27 يونيو، بمقدار 5 جنيهات، بعدما صعدت أول أمس الثلاثاء.
وسجل عيار 21 في الأسواق المصرية الثلاثاء 662 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.
ويأتي الارتفاع بالتزامن مع صعود الذهب عالميا لأعلى مستوى له في 6 سنوات، حيث ارتفعت أوقية الذهب من 1399دولار إلى 1430 دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الخميس كالتالي:
عيار 18 بـ 563 جنيها للجرام
عيار 21 بـ 657 جنيها للجرام
عيار 24 بـ 751 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 5256 جنيه
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الارتفاع القياسي.. تراجع حاد لأسعار الذهب في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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