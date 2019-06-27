بعد الارتفاع القياسي.. تراجع حاد لأسعار الذهب في مصر

كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب، في السوق المصري، اليوم الخميس 27 يونيو، بمقدار 5 جنيهات، بعدما صعدت أول أمس الثلاثاء.

وسجل عيار 21 في الأسواق المصرية الثلاثاء 662 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.

ويأتي الارتفاع بالتزامن مع صعود الذهب عالميا لأعلى مستوى له في 6 سنوات، حيث ارتفعت أوقية الذهب من 1399دولار إلى 1430 دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الخميس كالتالي:

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عيار 18 بـ 563 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 657 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 751 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5256 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.