مصر تحقق رقما قياسيا في جينيس للأرقام القياسية

كتب: ضياء السقا

حققت مصر بشكل رسمي الرقم القياسي العالمي لـ أعرض كوبري معلق في العالم، وذلك بواسطة الكوبري المعلق لمشروع محور روض الفرج، متغلبة بذلك على جميع الأرقام القياسية السابقة؛ وذلك بعد تجاوزها الشروط التي وضعتها موسوعة جينيس، وتجاوز الرقم المسجل باسم جسر بورتمان الكندي.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مايو الماضي، محور روض الفرج وكوبري «تحيا مصر» الملجم الأعرض في العالم، بحضور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.

وبحسب موقع موسوعة جينيس، فإن الأمر لا يتوقف على تحقيق رقم قياسي لدى جينيس فحسب، ولكن مشروع محور روض الفرج يعد أحد أهم الإنجازات الهندسية العملاقة التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة على مستوى المشاريع القومية، والذي من المحتمل أن يكون شارة بدء لتسجيل عدد أكبر من المشاريع كأرقام قياسية جديدة لدى الموسوعة.

الجسر كجزء من مشروع أكبر

الجسر (الكوبري) المعلق الذي حصل على الرقم القياسي لأعرض كوبري معلق في العالم هو حجر الأساس في مشروع محور روض الفرج، والذي كان وجوده حلا ضروريا لمواجهة الضغط الناتج عن الازدحام في قلب مدينة القاهرة، وهو ما دلل عليه الموقع الجغرافي الذي تم به الإنشاء والذي كان بالتواز مع أكبر محاور القاهرة المرورية؛ محوري 26 يوليو والطريق الدائري.

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وبعد تخطيط هذا المشروع الهندسي الضخم، كانت مصر على موعد مع تحقيق إنجاز جديد، بتحقيق أعرض كوبري معلق في العالم، ولكن كيف تم ذلك؟

تحدي تحطيم رقم قياسي جديد

التحدي الكبير الذي واجه مصر في تحقيق الرقم القياسي لأعرض كوبري معلق في العالم كان الرقم القياسي السابق لنفس التصنيف، والذي استحوذ عليه جسر (كوبري) بورتمان في كندا في عام 2012 والذي بلغ عرضه 65 متر.

لكن ولحسن الحظ فقد استطاعت مصر تحطيم ذلك الرقم القياسي لتحقق فعليا أعرض كوبري معلق في العالم بواسطة شركة المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان) بعرض 67.3 متر؛ لتتفوق بما يتجاوز المترين على جسر (كوبري) بورتمان الكندي.

يذكر أن الجسر (الكوبري) المصري المعلق لاقى رواجا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث حول العالم، وذلك لتحقيقه أحد أهم الأرقام القياسية الهندسية في التاريخ، وكان لغينيس للأرقام القياسية دورا كبيرا في رواج الجسر (الكوبري) عالميا، خاصة لاحتراف جينيس للأرقام القياسية في حلول التسويق الإبداعية بوصفها شركة حلول أعمال تجارية بالأساس.

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