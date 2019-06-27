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شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تعتزم إبرام 14 اتفاقية مع شركات كورية بـ9 مليارات دولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو السعودية، أن الشركة وقعت 14 اتفاقية مع شركاء كوريين جنوبيين بـ9 مليارات دولار في إطار استراتيجية بعيدة المدى لنمو أنشطة المنبع والتنوع.
وأكد أن أرامكو رفعت درجة الاستعداد بعد الهجمات التي جرت بالقرب من مضيق هرمز، مشيرا إلى أن أرامكو واجهت أزمات سابقة بالمنطقة وبرهنت قدرتها على تأمين الإمدادات تاريخيا، بحسب مقابلة مع قناة العربية.
وقال الناصر على هامش الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي إلى كوريا الجنوبية، إن أرامكو قادرة على تصدير النفط عبر الخليج أو عبر البحر الأحمر.
وأشار إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين أرامكو السعودية والشركات الكورية الجنوبية تعكس التزام أرامكو السعودية بأمن إمدادات الطاقة وتنميتها في آسيا.
وتغطي الاتفاقيات، التي وقعتها أرامكو مع شركات، من بينها هيونداي للصناعات الثقيلة، بناء السفن وتصنيع المحركات والتكرير والبتروكيماويات وإمدادات الخام والمبيعات وتخزين النفط.
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