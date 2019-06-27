شكرا لقرائتكم خبر عن "بوان" تتوقع بدء الإنتاج التجاري لـ "يوتك الجزائر" خلال الربع الرابع من 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بوان عن توقعها بدء الإنتاج التجاري لشركة يونايتد تكنولوجي إليكتريك كومباني (يوتك-الجزائر)، خلال الربع الرابع من عام 2019، عوضاً عن الربع الثاني من عام 2019.

وأفادت بوان، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن السبب في تأخر الإنتاج التجاري للشركة يعود إلى تباطؤ وتيرة العمل في الجمهورية الجزائرية حالياً والتي لا تزال قائمة منذ عدة أشهر.

وتجدر الإشارة إلى أن يونايتد تكنولوجي إليكتريك هي شركة صناعية ذات مسئولية محدودة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مملوكة للشركة المتحدة للمحولات الكهربائية المحدودة (تابعة لها مملوكة ملكية غير مباشرة بنسبة 85.5%)

وعلى الرغم من ذلك فقد تم البدء في تجهيز العينات اللازمة من منتجات الشركة لفحصها من قبل شركة الكهرباء والغاز الجزائرية والتي من المتوقع أن يتم فحصها والموافقة عليها مع نهاية الربع الثالث من عام 2019م. هذا ولم ينتج عن هذا التأخير أي أثر مالي جوهري.

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وكانت بوان قد أعلنت، في ديسمبر 2014، عن بدء الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية المحدودة بتأسيس وإدارة شركة صناعية ذات مسئولية محدودة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحت مسمى يونايتد تيكنولوجي إلكتريك كومبني (الشركة الجزائرية) وبرأس مال قدره 855.2 مليون دينار جزائري أي ما يعادل تقريبا 37 مليون ريال سعودي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 15 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 14 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري يعود إلى ارتفاع إجمالي الدخل متأثراً بارتفاع الإيرادات وهامش الربح وارتفاع الإيرادات الأخرى. كما ارتفعت مصاريف التشغيل والأعباء التمويلية والزكاة، بينما انخفضت ضريبة الدخل.

وبلغ إجمالي المبيعات خلال الربع الأول 596.8 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 522.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بزيادة قدرها 14.3%.