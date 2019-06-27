شكرا لقرائتكم خبر عن "معادن" تُعدل اتفاقية مشروع الألومينوم المشترك مع شركة ألكوا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن توقيعها لاتفاقية المشروع المشترك المعدلة مع شركة ألكوا كوربوريشن، بتاريخ اليوم الأربعاء.

وأفادت معادن، في بيان لموقع "تداول"، بأنه سينتج عن الاتفاقية تنازل شركة ألكوا عن حصتها البالغة 25.1% في شركة معادن للدرفلة ومصنع صفائح السيارات إلى الشركة وبدون مقابل مالي، حيث سينتج عن هذه الاتفاقية إعفاء شركة ألكوا من الالتزامات المستقبلية للمقرضين في شركة معادن للدرفلة.

وبذلك تصبح نسبة ملكية الشركة في شركة معادن للدرفلة 100%، على أن تحتفظ شركة ألكوا بحصتها التي تمثل نسبة 25.1% في كل من: شركة معادن للألمنيوم، وشركة معادن للبوكاسيت والألومينا.

وبحسب البيان، ستستمر شركة ألكوا في تقديم الخدمات الفنية لشركة معادن للدرفلة. كما ستستمر العلاقة التجارية بين الشريكين، والتي تشمل تقديم شركة ألكوا لخدمات دعم المبيعات والعمليات اللوجستية والخدمات الفنية لمنتجات شركة معادن للدرفلة في أسواق علب المشروبات في أمريكا الشمالية.

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وكانت "معادن" قد أعلنت، في نوفمبر 2016، عن انتقال ملكية مجموعة الكوا (إنك) الأمريكية في مشاريع شركات الألمنيوم المشتركة، وهي: ( شركة معادن للألومنيوم، وشركة معادن للدرفلة، وشركة معادن للبوكسايت والألومينا) لشركة الكوا.

وقالت معادن، في بيان سابق، إن عملية انقسام مجموعة الكوا (إنك) الأمريكية إلى شركتين تمت إلى شركة أركونيك انك (Arconic inc.) وتعمل في منتجات متعددة عالية الأداء على المستوى العالمي، وشركة الكوا جروب (Alcoa Corp.) التي تعمل في القطاعات الأولية كقطاعات البوكسايت والألومينا والطاقة والألمنيوم وسبك الألمنيوم، بالإضافة إلى صفائح علب المشروبات في امريكا الشمالية. والتي انتقلت إليها ملكية مجموعة الكوا (إنك) الأمريكية في مشاريع شركات الألمنيوم المشتركة.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 252.9 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل أرباح بلغت 753.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر إلى الانخفاض في أسعار البيع المحققة لجميع المنتجات، وكذلك انخفاض الكميات المباعة لمنتج الذهب ومنتج الألومنيوم، بالرغم من زيادة الكميات المباعة لمنتج ثنائي فوسفات الأمونيوم ومنتج الصفائح المدرفلة، بالرغم من زيادة الحصة في صافي أرباح مشروع معادن المشترك: (شركة معادن باريك للنحاس) بنسبة 23%، و(شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات) بنسبة 100%.