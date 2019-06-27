شكرا لقرائتكم خبر عن "دبي للاستثمار" تبدأ تسلیم مشروعھا "تلال مردف" في یولیو المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دبي للاستثمار عن سير أعمال البناء في مشروع "تلال مردف" الذي تطوره شركتھا التابعة "دبي للاستثمار العقاري" في منطقة مردف، وفق الجدول الزمني المحدد، حیث ستبدأ تسلیم الوحدات في یولیو المقبل.

وقالت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، إنها اقتربت من تسلیم المرحلة الأولى من المشروع، حیث إكتمل ما نسبته 55% و96% من العمل في "جناین أفنیو" بالإضافة إلى إكتمال العمل في كل من "الملتقى أفنیو" و"نسایم أفنیو" بنسبة 55%و 96% على التوالي.

وبحسب البيان، یشھد مشروع "تلال مردف" إقبالاً من المستثمرين والمشترين منذ إطلاقه في ديسمبر 2017، ما يؤكد المزايا الفريدة التي يقدمها المشروع.

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وبالإضافة إلى كونه أحد أبرز مشاریع "دبي للاستثمار" و"دبي للاستثمار العقاري"، وإرسائه معاییر جدیدة في مشاریع التملك الحر متعددة الاستخدامات في دبي، یوفر "تلال مردف" خیارات تمویلیة مرنة، ومنھا طرح خطط تمویل تصل حتى 80%، والانتقال إلى الشقة مع دفعة مقدمة تبلغ 20%، مع تسدید القیمة المتبقیة على أقساط مریحة بالاعتماد على برامج التسھیلات التمویلیة الجذابة.

وتجدر الإشارة إلى أن دبي للاستثمار حققت صافي ربح بلغ 196.053 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل صافي ربح بلغ 357.860 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

ووفقاً للبيان، تراجعت الإيرادات إلى 705.9 مليون درهم، مقابل إيرادات بلغت 927.2 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

وفي المُقابل تراجعت تكاليف البيع إلى 372.5 مليون درهم، مقابل 399.3 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018. وتراجعت المصاريف العامة والإدارية إلى 88.6 مليون درهم بالربع الأول، مُابل 109.4 مليون درهم بالربع المُقابل من 2018.