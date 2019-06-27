شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "المتقدمة" توقع مذكرات تفاهم لتطوير مصنع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي (AGIC)، وهي شركة تابعة للمتقدمة، وشركة إس كي غاز المحدودة، وهي شركة تابعة لمجموعة إس كي بجمهورية كوريا الجنوبية، وذلك للقيام بإجراء دراسة جدوى مفصلة لإنشاء وحدة تكسير اللقيم المختلط أو السوائل بأحدث التقنيات العالمية إضافة إلى إنتاج منتجات تحويلية بالمملكة العربية السعودية.

وقالت المتقدمة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الأربعاء، إن مدة المذكرة عامين من تاريخ توقيع هذه المذكرة أو إلى حين قيام الأطراف بتوقيع الاتفاقيات النهائية، أيهما يحين أولاً.

ومن المُقرر أن تستمر الشركة المتقدمة في الإعلان عن أي تطور جوهري يتعلق بهذه الدراسة المقترحة بما في ذلك الأثر المالي طبقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

هذا وتتضمن المذكرة المتطلبات الأساسية للقيام بإجراء دراسة الجدوى المفصلة بما في ذلك التقييم الفني للتقنيات الجديدة والتقليدية ودراسة مفصلة لأسواق المنتجات المحتملة وتقدير تكلفة المشروع وتطوير النموذج المالي.

وفي بيان مُنفصل، أعلنت المتقدمة عن توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي وشركة إس كي غاز المحدودة، لتطوير مصنع لإنتاج مركبات البولي بروبيلين بمدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

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ووفقاً للبيان، تقدر التكلفة الإجمالية الحالية للمشروع بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي (150 مليون ريال) لإنتاج مركبات البولي بروبيلين، بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف طن في السنة لتغطية نطاق واسع من التطبيقات بما في ذلك قطاع مستلزمات السيارات.

كذلك وقعت الشركتين مذكرة تفاهم لتطوير مشروع لمعالجة غاز البروبان (لإنتاج البروبيلين) ومعالجة البروبيلين (لإنتاج البولي بروبيلين) بمدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية (المشروع).

وتقدر التكلفة الإجمالية الحالية للمشروع بمبلغ 1.8 بليون دولار (6.75 بليون ريال وبطاقة تبلغ 750 ألف طن في السنة لإنتاج البروبيلين والبروبيلين لكل واحد من المصنعين.

هذا ومن المتوقع أن ينتج هذا المشروع درجات من البولي بروبيلين ذات قيمة مضافة لإنتاج مركبات من البولي بروبيلين المستخدمة في صناعة السيارات، إضافة إلى إنتاج درجات متخصصة أخرى يتم إستيرادها حالياً إلى المملكة العربية السعودية.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 162 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 97.55 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وقالت الشركة: إن ارتفاع أرباحها بالربع الأول يعود إلى زيادة كمية المبيعات بنسبة 38.9% وانخفاض أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية (بنسبة 20.7% و13.3% على التوالي)، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار البولي بروبيلين بنسبة 7.4% وزيادة استهلاك البروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 41.6%. كذلك ساهمت أرباح الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة في ارتفاع صافي الأرباح للربع الحالي.