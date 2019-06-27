هيومن سوفت يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 26-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حاول سهم هيومن سوفت (HUMANSOFT) بارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.19% بما يعادل 6.00 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول . Advertisements ولهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 3300.00 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 3000.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 3100.00 ومستوى المقاومة 3300.00 .

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