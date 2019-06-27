شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى يرتفع بمحاذاة خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 26-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الشركة الأولى للاستثمار (ALOLA) على ارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.55% بما يعادل 0.20 نقطة ، ليحاول السهم بذلك تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 35.00 ، طيلة ثبات المقاومة 37.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.50 ومستوى المقاومة 37.00 .