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شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 26-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ALMADINA) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.12% بما يعادل -0.20 نقطة ، بالتزامن مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر .
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 20.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 16.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.00 ومستوى المقاومة 19.00 .
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