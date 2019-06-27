شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل الخليج ينخفض متأثراً بتركيبة فنية سلبية – تحليل صباحي – 26-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بيت التمويل الخليجي (GFH) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.44% بما يعادل -0.30 نقطة ، وأخيراً وسط تأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج المثلث المتماثل المكمل للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط .

Advertisements

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 75.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 63.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 65.60 ومستوى المقاومة 72.70 .