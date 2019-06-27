شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل صباحي - 26-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) في آخر جلساته ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 11.50 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 14.76 إلى 8.24) ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.79% بما يعادل 0.32 ريال ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 12.27 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها ، طيلة ثبات مستوى الدعم 11.50 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.30 ومستوى المقاومة 12.27 .