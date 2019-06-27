الان تتابع السلطات الأميركية تعلن اكتشاف خلل جديد “محتمل” في طائرت بوينغ 737 ماكس والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية الأربعاء أنّها اكتشفت “مصدر خطر جديداً محتملاً” في طائرات بوينغ 737 ماكس، في نبأ يزيد من الشكوك المحيطة بموعد رفع الحظر عن تحليق هذا الطراز من الطائرات الذي سقطت منه طائرتان في حادثين متقاربين زمنياً أوقعا 346 قتيلاً.
وقالت الإدارة في بريد إلكتروني “سنرفع الحظر المفروض على الطائرة عندما نرى أنّه من الآمن القيام بذلك”، مشيرةً إلى أنّ “إدارة الطيران الفدرالية رصدت مؤخراً مصدر خطر جديداً محتملاً يجب على بوينغ أن تعالجه”، من دون أن توضح مكمن هذا الخلل بالتحديد.
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