التفجيرات تطال انابيب الغاز في شبوة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة أفادت مصادر محلية بأن أنبوب الغاز المسال بمنطقة النشيمة ببلحاف بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن تعرض للتفجير من قبل مسلحي الأربعاء 26 يونيو 2019م. وأوضحت المصادر بأن الانفجار استهدف انبوب الغاز المسال الذي يمر في منطقة النشيمة بمديرية الرضوم والذي يصل الغاز الى منشأة بلحاف لتصديره من محافظة مأرب. ويعد هذا التفجير هو الثاني في اقل من اسبوع والثالث خلال الشهر الجاري

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