المالية تعلن إقفال طرح يونيو 2019 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

جدة - عمرو شويل أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يونيو 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي حيث تم تحديد حجم الاصدار بمبلغ إجمالي قدره 2,744 مليار ريال سعودي.

قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح كالتالي:

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– الشريحة الاولى، تبلغ 1,100 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 3,248 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي.

– الشريحة الثانية، تبلغ 345 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9,827 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي.

– الشريحة الثالثة، تبلغ 1,299مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5,665 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.